L'avocat de la famille d'Arthur Noyer lance un appel à Nordhal Lelandais lui demandant de dire ce qu'il sait dans la disparition et la mort du jeune caporal en avril 2017 à Chambéry en Savoie. Me Bernard Boulloud espère que celui qui a avoué le meurtre de Maëlys soit dans une logique de vérité.

Chambéry, France

L'avocat de la famille d'Arthur Noyer lance un appel à Nordhal Lelandais au micro de France Bleu. Maître Bernard Boulloud demande à l'ancien militaire qui a avoué le meurtre de la petite Maëlys de dire ce qu'il sait dans la disparition et la mort du jeune caporal en avril 2017 à Chambéry en Savoie. Dans ce dossier de la disparition d'Arthur Noyer, Nordhal Lelandais est mis en examen pour assassinat. Il a toujours nié les faits.

"On est prêts à tout entendre" — Bernard Boulloud, avocat des parents d'Arthur Noyer

Voilà ce que le l'avocat de la famille d'Arthur Noyer : "Nous aurions voulu que M. Lelandais qui a maintenant la parole libérée libère aussi sa parole dans l'affaire d'Arthur devant le juge d'instruction de Chambéry. _Nous souhaitons qu'il nous dise ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il sait_. On est prêts à tout entendre (...) des choses terribles comme des choses qui pourraient le disculper. Ce que nous voulons savoir c'est en quoi il peut être impliqué et pourquoi il pourrait ne pas l'être".

On sait qu'Arthur est décédé, on ne sait pas comment — Bernard Boulloud, avocat des parents d'Arthur Noyer

"Chaque jour qui passe est un jour de souffrance supplémentaire pour la famille", ajoute Maître Bernard Boulloud. "On sait qu'Arthur est décédé, on ne sait pas comment et on ne sait pas surtout qui l'a assassiné. Si la porte de M. Lelandais doit se fermer, elle se fermera, mais on voudrait qu'elle se ferme vite pour qu'on puisse concentrer nos recherches sur d'autres indices et sur d'autres personnes".

"Tout ce que je demande à M. Lelandais c'est de dire : "C'est moi ou ce n'est pas moi" — Bernard Boulloud, avocat des parents d'Arthur Noyer

"_Tout ce que je demande à M. Lelandais s'il peut nous entendre c'est d'_appliquer la même logique de vérité et d'aveux dans ce dossier (du caporal Noyer NDLR) et puis dire : c'est moi ou ce n'est pas moi, mais dire pourquoi c'est moi ou pourquoi ce n'est pas moi. Ça abrégerait énormément les souffrances de la famille Noyer. Ils sont vraiment meurtris. Les révélations qui ont été faites dans l'affaire Maëlys ont ajouté encore à cette blessure."