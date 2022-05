La famille d'un détenu tué par un gendarme en Alsace déboutée par la Cour européenne des droits de l'Homme

La Cour européenne des droits de l'Homme de Strasbourg ne condamne pas la France pour le décès en 2014 d'un détenu de Colmar. Hocine Bourras avait été tué par un gendarme sur l'A35 pendant son transfert entre Strasbourg et Colmar mais pour la Cour européenne, le gendarme était bien en légitime défense. "Le gendarme a agi avec la conviction honnête que la vie de sa collègue était menacée, et qu'il croyait sincèrement qu'il était nécessaire de recourir à la force armée. La sincérité et l'honnêteté de cette conviction n'a pas été remis en cause lors de l'enquête".

Le "droit à la vie"

En août 2014, l'affaire avait fait grand bruit. Hocine Bouras, 23 ans, soupçonné de vols à main armée, devait être transféré de la maison d'arrêt de Strasbourg, vers le palais de justice de Colmar. Il avait alors soudainement agressé la gendarme assise avec lui à l'arrière de la voiture sur l'A35. Il avait tenté de prendre son arme de service. Le gendarme qui conduisait, s'était alors arrêté, avait essayé de maîtriser Hocine Bourras, mais il avait finalement ouvert le feu et tué le détenu.

Le militaire avait bénéficié d'un non lieu de la justice française, mais la famille d'Hocine Bouras avait estimé que cette décision n'était pas juste. Les parents avaient saisi la Cour européenne des droits de l'homme en 2018. Selon eux, la France aurait violé l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme, protégeant le "droit à la vie". Les juges européens soulignent que le gendarme a décidé de tirer parce que les autres tentatives avaient échoué. Ils estiment que "le danger encouru par les gendarmes a été confirmé par l'expertise balistique".