La famille d'un Mulhousien dénonce un dysfonctionnement aux urgences de l'hôpital après son décès

Une enquête est ouverte à Mulhouse après le décès d'une jeune homme qui était passé par les urgences de l'hôpital 48 heures plus tôt.

Le récit est fait par la famille du Mulhousien sur les réseaux sociaux : 48 heures après avoir été pris en charge par les urgences de l'hôpital de Mulhouse, le samedi 21 janvier à 1h30 du matin, un homme de 38 ans est mort chez lui. Il a été retrouvé décédé à son domicile le lundi 23 janvier.

Le patient aurait appelé les urgences à trois reprises pour se plaindre que les douleurs étaient toujours présentes

Ses proches expliquent qu'il avait tenté à plusieurs reprises de joindre les urgences après sa sortie de l'hôpital le samedi en milieu de journée, parce qu'il souffrait toujours de douleurs abdominales. La réponse aurait été la même à chaque fois, le service lui conseille de joindre son médecin de famille pour qui il avait reçu une lettre lors de son passage à l'hôpital, en même temps qu'une ordonnance.

De son côté, le GHRMSA confirme les dates de prise en charge et de sortie du patient, ainsi que la rédaction d'un courrier pour le médecin traitant et d'une ordonnance. Le groupement hospitalier exprime son soutien à la famille et ajoute se tenir à sa disposition pour d'autres précisions d'ordre médical.

Une déchirure à l'intestin grêle

D'après une information des Dernières Nouvelles d'Alsace confirmée par France Bleu Alsace, une enquête a été ouverte par le parquet de Mulhouse. La procureure de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot précise qu'elle porte sur les recherches des causes de la mort du trentenaire. L'autopsie montre qu'il serait mort d'une déchirure au niveau d'une partie de l'intestin grêle.

La famille devrait déposer plainte contre l'établissement hospitalier.