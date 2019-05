La famille d'un octogénaire porte plainte pour maltraitance contre un Ehpad de Seine-Maritime

La famille d'Henri Tessier a porté plainte contre l'Ehpad de Grugny où vivait l'octogénaire quelques semaines avant son décès, révèle RTL ce jeudi matin. Expertise à l'appui, les enfants pointent la responsabilité de l'établissement dans le décès de leur père.

Henri Tessier souffrait de la maladie d'Alzheimer et vivait dans cette résidence depuis seulement trois mois. Quelques jours avant son décès, ses cinq filles dont quatre vivent loin de la Normandie, étaient venues lui rendre visite pour lui annoncer la mort de sa femme. Elles y ont rapidement renoncé quand elles ont constaté l'état de santé de leur père. "On a vu une ombre, un fantôme qui se tordait de douleur, de souffrance. Ce n'était qu'une ombre, c'était horrible" témoigne sa fille Isabelle.

Henri Tessier a beaucoup maigri. Il refuse de s'alimenter, souffre d'escarres, d'une nécrose du pied et de plaies suintantes. Il est transporté en urgence au CHU de Rouen mais son état général s'est tellement dégradé qu'il est trop tard. L'octogénaire décède cinq jours plus tard d'une déshydratation majeure notamment.

Plusieurs manquements dans la prise en charge du patient

La famille de l'octogénaire demande alors le dossier médical d'Henri Tessier et saisi le Tribunal Administratif de Rouen qui ordonne une expertise. Les conclusions de l'expert, rendues en mars dernier, font état de "plusieurs manquements lors de la prise en charge...". Et la liste est longue des griefs contre l'établissement : "Défaut d'examen clinique, retard de prise en charge de l'ulcère artériel, manquement dans la prise en charge de la douleur, et la surveillance de l'état d'hydratation du patient", écrit le médecin-expert.

Les enfants d'Henri Tessier ont porté plainte auprès du procureur de la République de Rouen, le 10 mai dernier. Ils accusent l'établissement de maltraitance et espèrent l'ouverture d'une enquête. _"Mon papa ne reviendra jamais mais pour sa mémoire et pour mon deuil personnel, je ne peux pas dire, on ferme les yeux. Il y a d'autres personnes qui souffrent, qui meurent en souffrance et en silence"_ explique Isabelle.

La direction de l'Ehpad, qui a changé depuis, n'a pas souhaité réagir.