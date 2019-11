La famille d'un patient décédé du Docteur Vouaillat espère qu'il sera poursuivi pour homicide involontaire

Noël Jacquier est décédé à Grenoble en 2017, un peu moins de deux mois après une opération du dos pratiquée par le Docteur Vouaillat à la clinique des Cèdres. Sa famille s'est constituée partie civile en demandant qu'il soit poursuivi pour homicide involontaire, et pour escroquerie aggravée.

Luc et Cécile Jacquier, devant la photo de leur père, Noël, décédé en 2017. Leur avocat Hervé Gerbi au centre.

Grenoble, France

Jusqu'ici, les 27 plaintes déposées contre le Docteur Vouaillat, ce chirurgien du dos suspendu par l'ordre des médecins, avait donné lieu à l'ouverture d'une enquête pour blessures involontaires. Une affaire toujours à l'instruction. Mais la famille d'un patient décédé souhaite accélérer les choses et élargir le champ de l’enquête.

La famille Jacquier veut une enquête pour homicide involontaire

Cette famille, c'est celle de Noël Jacquier, un retraité grenoblois. A 73 ans en 2017, il souffre du dos et est opéré par le Docteur Vouaillat en septembre. Moins de deux mois plus tard, il décède après de nombreuses complications, beaucoup de souffrance et surtout l'amputation d'une jambe.

La famille de Noël Jacquier, décédé en 2017 après une opération du dos par le Docteur Vouaillat voudrait qu'il soit poursuivi pour homicide involontaire et escroquerie. © Radio France - Véronique Pueyo

Des expertises concluent à de nombreuses fautes

Trois expertises réalisées sur le cas de Noël Jacquier remettent en question l'intérêt de l'opération qu'il a subie. Sur la base des deux premières expertises, le parquet de Grenoble a déjà délivré au juge d'instruction un réquisitoire supplétif pour ouvrir une enquête pour homicide involontaire. Mais pour l'avocat de la famille, il faudrait aller encore plus loin. Selon Hervé Gerbi, les faits sont même susceptibles d'être qualifiés d'escroquerie aggravée, "en considérant les résultats de l'enquête administrative de la CPAM, du conseil de l'ordre des médecins et les premiers résultats de l'enquête préliminaire déclenchée en 2016".

4 novembre, date symbolique

Pour le Docteur Vouaillat et son avocat, l'affaire est "un lynchage médiatique", il a choisi de contre attaquer avec une procédure pour diffamation qui traîne en longueur : plusieurs patients étaient convoqués encore récemment, mais l'un d'eux, Christophe Fuselier, est décédé depuis.

Ce lundi 4 novembre, ça fait deux ans que Noël Jacquier est décédé. Sa famille a souhaité attendre cette date symbolique pour faire parler de leur combat. Ironie du sort, c'est aussi ce lundi que sont célébrées les obsèques de Christophe Fuselier.