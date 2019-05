La famille d'une femme placée sous tutelle découvre son corps cinq semaines après son décès

Fleurance, France

C'est à cause de l’odeur que les gendarmes sont entrés dans l'appartement de Lucette à Fleurance (Gers) ce lundi 15 avril. A l’intérieur, il découvre alors un corps en décomposition avancé. D'après le médecin légiste qui a fait le déplacement, la mort remonte au 12 mars, soit un peu plus d'un mois plus tôt.

Une femme placée sous tutelle

Depuis cette découvert macabre, François Raoul Ponthieux, le neveu de la victime, est en colère. "On a laissé mourir ma tante", répète-t-il en boucle. Depuis 2001, elle était sous la tutelle de l'Association Départementale des Aides Familiales, l'ADAF du Gers. A 71 ans, Lucette avait un handicap physique au niveau d'une jambe, mais également un handicap psychique.

"Pourtant l'ADAF n'a fait aucune démarche pour lui trouver une canne. Elle n'avait qu'un balais pour se déplacer", insiste le neveu. Un homme en colère contre les service de l'ADAF, qui n'a pas pris de nouvelle de Lucette pendant plusieurs jours. "Personne n'a fait le déplacement ! De quand date le dernier contact de la personne qui gère son dossier ? C'est un scandale", s’énerve François Raoul Ponthieux.

Les regrets

De son coté, l'ADAF, explique que la procédure a été respectée. "Le dernier contact date du mois de février. Cette dame n'avait pas de téléphone, elle été très isolée, ne voulait pas de visite", raconte Gérard Ducuns le directeur de l'UDAF 32. Le dirigeant insiste pourtant, "je ne cherche pas d'excuse, c'est un drame, mais il faut savoir une chose. Les mandataires ont en moyenne 50 dossiers à suivre chacun. C'est _impossible d'aller voir les personnes sous tutelle, tous les jours_."

Le neveu de la vieille dame de son coté insiste sur le fait qu'il n'y a eu aucun mouvement d'argent sur le compte en banque de Lucette, "Ça aurait du alerter l'UDAF", souligne François Raoul Ponthieux. Mais Gérard Ducuns de l'association du Gers insiste sur le fait que la veille dame n'avait que très peu de dépenses.

L'UDAF qui regrette également le comportement de certaines familles, "très souvent, elles ont tendances a ne pas prendre nouvelle de la personne placée", explique Gérard Ducuns le directeur de la structure du Gers.