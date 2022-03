La famille d'Yvan Colonna "en état stationnaire mais gravissime" sort de son silence

Dans un communiqué de deux pages ce samedi 5 mars, la famille Colonna s'exprime publiquement sur l'état de santé d'Yvan Colonna, toujours soigné dans le service de réanimation de l'hôpital Nord de Marseille dans un état de coma post anoxique.

Le communiqué de la famile Colonna ce samedi © Radio France - DR

La famille Colonna a réagi ce samedi dans un communiqué de deux pages. © Radio France - DR

"Nous sommes restés sans nouvelles de son état pendant de longues heures, très longues heures et nos demandes à la prison d'Arles sont restées sans réponse", indique-t-elle. "Yvan a ensuite été annoncé décédé, puis en état de mort cérébrale et finalement dans un état stationnaire mais cependant gravissime", poursuit la famille Colonna.

Une situation anormalement confuse, incompréhensible, suspecte

Ce mutisme des autorités, les circonstances du drame sont révélateur selon elle d'une "situation anormalement confuse, incompréhensible, suspecte".

Ces doutes, rejoignent ceux formulés par Gilles Simeoni qui vise dans la presse la responsabilité de l'Etat "qui aurait du appliquer le droit au rapprochement". Et qui a manifesté sa défiance envers les investigations administrative et judiciaire en cours. Le président de l'exécutif corse a demandé en ce sens la création d'une commission d'enquête indépendante composée de députés, de sénateurs et d'élus de l'assemblée de Corse.

Cette tension qui s'ajoute à un climat de défiance à l'endroit de l'Etat de la part de l'exécutif corse ces derniers jours, a entraîné de nombreux rassemblements de nationalistes depuis mercredi, en Corse, notamment devant les préfectures d'Ajaccio et Bastia.

Un rassemblement sous tension devant la préfecture d'Ajaccio le soir de l'agression d'Yvan Colonna. © Radio France - Paul Ortoli

Le parquet antiterroriste s'exprime ce dimanche

La famille d'Yvan Colonna dit elle aussi attendre "des réponses précises". Et se constituera partie civile dans le dossier de tentative d'assassinat ouvert par le parquet national antiterroriste. Celui-ci tiendra ce dimanche 6 mars à 12 h30 un point presse, au terme des quatre jours de garde à vue de Franck Elong Abé, le djihadiste de 36 ans qui a reconnu les faits, lors de son interrogatoire de première comparution.

Selon son avocat, Me Benoit David, Franck Elong Abé a agressé Yvan Colonna car celui-ci a commis un "blasphème". Ce sont des attaques verbales répétées qui l'auraient conduit à le passer à tabac puis à l'étrangler.

Le djihadiste pourrait être mis en examen pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste.

Soutien aux manifestants de Corte

Tout en remerciant "ceux qui les ont soutenus", les proches d'Yvan Colonna indiquent également qu'ils seront "par la pensée aux côtés de cette jeunesse qui souhaite dénoncer par une mobilisation ce que la Corse subit". Ils font référence à l'appel à manifester ce dimanche 6 mars à Corte à 14 h 30, lancé par les trois syndicats étudiants nationalistes. Si le mot d'ordre officiel est désormais "Basta à l'offesa", il était d'abord relayé sous une autre forme par Corsica Libera, notamment qui affichait _"Statu francese assassinu"_sur les réseaux sociaux.

Au-delà de l'émotion, la famille Colonna souhaite que cette mobilisation puisse s'élargir, sous le mot d'ordre "Avà basta".

La crainte des autorités d'un "engagement de haute intensité"

Les marins du STC ont empêché le débarquement jeudi 3 mars de gendarmes à Ajaccio. © Radio France - Paul Ortoli

A l'occasion de cette manifestation, les forces de l'ordre craignent des violences. Selon une note confidentielle révélée par le quotidien Le Monde, la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Corse s'alarme d'une "situation sans précédent depuis 20 ans"; elle avoue être dans"l'incapacité de faire face à un engagement de haute intensité" et réclame des renforts. 150 gendarmes mobiles et CRS sont arrivés mercredi sur l'île par le ferry. Mais le STC a quant à lui empêché le débarquement de 10 gendarmes et 5 camions, le lendemain, sur le port d'Ajaccio.

Arrivé jeudi, le nouveau préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin veut jouer la carte de l'apaisement et a renoué le dialogue avec Gilles Simeoni qui confirme avoir eu un échange "cordial" avec le représentant de l'Etat.