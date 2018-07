Carine Servain, la mère de Dorian, le dit elle-même, elle n'arrive toujours pas à réaliser complètement la mort de son fils. Dans cette épreuve elle veut transmettre un message au plus grand nombre, un appel à garder en mémoire l'histoire de Dorian, pour que de tels faits ne se reproduisent plus:

Les jeunes ne peuvent même plus s'amuser sans qu'il y ait un risque. On a le droit de sortir, de boire, de faire la fête, et même de ne pas être d'accord. Mais qu'on arrête de se battre pour se faire du mal. Si quelqu'un est à terre il faut l'aider, et non s'acharner dessus. C'est pour ça cette marche blanche, pour que les jeunes fassent attention et que la brutalité s'arrête.