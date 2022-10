La famille de Dylan, tué en scooter en Mayenne à 16 ans, veut changer la loi sur les appels en justice

Une quarantaine de personnes se sont retrouvées ce samedi 22 octobre à Laval pour une marche blanche entre la mairie et le cimetière de Vaufleury pour Dylan. Ce jeune Mayennais est mort en scooter en février, percuté par un automobiliste qui doublait un semi remorque dans le brouillard. L'automobiliste a effectué sa peine : 6 mois de port de bracelet électronique.

"Quand on décide de mettre un clignotant pour doubler un semi-remorque dans le brouillard sans aucune visibilité, on est bien conscient de ce qu'on fait.

Une peine insuffisante pour Sabrina Seguin la maman de Dylan. Elle a lancé une pétition pour faire changer la loi . Avec l'aide d'une juriste, elle imagine une "loi Dylan" qui permettrait aux familles des victimes de faire appel de la condamnation, ce qui est aujourd'hui impossible. "Seuls le prévenu, son avocat et le procureur peuvent faire appel de la décision, explique Sabrina Seguin. Il faut aussi essayer de faire changer l'homicide involontaire en homicide volontaire. Parce que quand on prend son volant, que ce soit sous stupéfiants, sous alcool ou quand on décide de mettre un clignotant pour doubler un semi-remorque dans le brouillard sans aucune visibilité, on est bien conscient de ce qu'on fait."