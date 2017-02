La famille de Fabien, mort percuté par un train à Saint-Chamas, va poursuivre la SNCF en justice

Fin décembre 2014, Fabien est mort percuté en gare de Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône) par un train. Plus de deux ans après sa mort, la famille va saisir la justice et attaquer la SNCF.

C'était fin décembre 2014. Fabien, 27 ans, traverse sur la voie piétonne aménagée sur les rails en gare de Saint-Chamas. Il n'a pas d'écouteurs dans les oreilles, pas de casque, mais il n'entend pas et ne voit pas le train qui arrive en gare. Le jeune homme est percuté par le train.

"Ça nous est tombé dessus, on ne s'y attendait pas" - Amélie, la sœur jumelle de Fabien

"Pour accéder, à la sortie de la gare, il y a une voie piétonne qui est située sur le chemin de fer, et en traversant, il n’a pas vu le train qui l’a percuté. Il s’agit d’un accident. Ça nous est tombé dessus, on ne s’y attendait pas du tout", a témoigné ce lundi sur France Bleu Provence Amélie Naso, la sœur jumelle de Fabien.

La mort de Fabien aurait pu être évitée

Un accident, mais pour la famille de Fabien, ce drame aurait pu être évité. La dangerosité de ce passage avait été signalée, selon Amélie. "La SNCF est entièrement responsable, parce qu’avant l’accident de mon frère, il y a eu beaucoup de témoignages qui disaient que cette gare était dangereuse. Des personnes ont failli avoir le même drame que nous. Malheureusement, la SNCF a attendu qu’il y ait un drame pour prendre des dispositions", explique la sœur de Fabien.

"Ça arrive trop tard, ça ne fera pas revenir mon frère."

Des travaux vont avoir lieu en avril, avec la construction d'une passerelle pour passer au-dessus des voies. "Ça arrive trop tard. Ça ne fera pas revenir mon frère, mais ça permettra aux autres voyageurs d’être plus sécurisés, mais nous, nous sommes outrés et scandalisés de savoir qu’il faut attendre qu’il y ait un drame".

La famille va saisir la justice

Plus de deux ans après sa mort, la famille de Fabien a rendez-vous ce lundi à la maison de la justice d'Aubagne. "On n’a aucune nouvelle, on n’a eu aucun retour. Donc on va aller à la maison de la justice, pour qu’elle nous aide dans nos démarches, pour trouver un avocat et attaquer la SNCF", a expliqué Amélie.

Une affaire similaire en Normandie

Il y a quelques jours, la SNCF a été condamnée à payer 105 000 euros à une famille du Calvados, dans une affaire similaire. Une adolescente de 17 ans avait été tuée par un train alors qu'elle traversait une voie sur un passage aménagé, dans une petite gare normande, à Andrieu en 2010.

En revanche la responsabilité pénale de la SNCF n'a pas été reconnue, et la SNCF a été relaxée. L'homicide involontaire n'a pas été retenu. Un jugement incompréhensible pour la maman de Justine, Sandrine Colette : "Si on me donne de l'argent, c'est qu'on reconnait quelque chose mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je veux faire reconnaître les responsabilités. Ma fille est morte tuée par un train en passant là où elle devait traverser et elle n'est plus là : expliquez-moi, je ne comprends pas." Le parquet a décidé de faire appel de cette décision.