La famille de la jeune femme enceinte tuée par des chiens demande le calme

Me Caty Richard défend la famille d'Elisa Pilarski, cette jeune femme originaire du Béarn, retrouvée morte, mordue par des chiens en forêt de Retz dans l'Aisne. Elle dénonce les "conclusions hâtives" et demande à ce qu'on laisse faire l'enquête.

La réaction de l'avocate de la famille d'Elisa Pilarski réagit sur France Bleu Béarn. Maitre Caty Richard défend les intérêts de la famille de jeune béarnaise, enceinte de 6 mois, retrouvée morte dans la forêt de Retz dans l'Aisne samedi. Elle est morte des suites de nombreuses morsures de chiens. Le parquet de Soissons a ouvert une information judiciaire et ordonné des expertises génétiques sur les chiens de la victime et aussi sur ceux d'une meute qui prenait part à une chasse à courre dans le secteur. La société de chasse a dors et déjà affirmé qu'il était impossible que la meute s'en soit pris à cette jeune femme. Une prise de position que dénonce Maitre Caty Richard au nom de ses clients.

Les propos "indécents" de la société de chasse à courre

Maitre Caty Richard explique sur France Bleu Béarn qu'il ne faut pas tirer de "conclusions hâtives". "C'est extrêmement douloureux pour eux d'entre dire que les faits pourraient être liés à leurs propres chiens". L'avocate demande à tous d'attendre les conclusions judiciaires et que cessent "les rumeurs extrêmement désagréables". Et à propos des explications de la société de Vènerie impliquée dans l'enquête : "C'est aussi aberrants que ceux ci se dédouanent que de les accuser aujourd'hui. Ils n'ont aucun moyen de savoir que ce ne sont pas leur chiens. Dire : "ce n'est pas nous" c'est indécent".