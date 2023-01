La famille de Léa, morte sous les coups en 2020 à Rive de Gier, dénonce la lenteur de la justice

C'est une famille en colère et dans l’incompréhension, qui s'est réunie ce vendredi 6 janvier devant le tribunal de Saint-Etienne. Une quarantaine de personnes, qui avaient déployé une banderole "Justice pour Léa" et qui ont brandi des photos de la fillette de 9 ans, morte sous les coups répétés de sa mère le 30 juin 2020 à Rive de Gier.

Sa mère justement, meurtrière présumée, vient d'être libérée le 30 décembre dernier après 2 ans et demi de détention provisoire. C'est la loi, sa détention arrivait à son terme, mais c'est une injustice pour le père de Léa : "Elle devrait être en prison ! Quand on tue un enfant on n'est pas libre".

Deux ans d'enquête et déjà trois juges d'instruction successifs

Une situation qui n'aurait pas été possible si la justice était allée plus vite et que le procès avait déjà eu lieu. "On voit encore une fois le manque de moyens de la justice, appuie Maître Solange Viallard, avocate du père, le dossier est très volumineux et à chaque changement de juge d'instruction, il doit tout reprendre à zéro et faire des actes qui demandent du temps et des moyens. C'est la faillite du système judiciaire".

L’enquête pourrait prendre encore un an, voire un an et demi, une éternité pour Amandine, la marraine de l'enfant décédée : "On veut un juge qui prenne l'affaire de bout en bout et qui nous donne une date de procès !". En attendant, la mère de Léa est donc libre. Personne ne sait où elle vit aujourd’hui.

