La famille de Mathieu toujours à la recherche de cet Aussonnais disparu en Argentine

Aussonne, France

Il n'a plus donné de nouvelles à sa famille depuis trois mois. Mathieu Martin a disparu en Argentine début août 2018 et sa famille fait des pieds et des mains pour retrouver ce voyageur expérimenté. Car malgré une forte médiatisation là-bas et des recherches menées par l'armée et la police, impossible de retrouver la trace de l'Aussonnais de 32 ans. Seule solution pour sa famille qui réside en Occitanie, médiatiser l'affaire pour forcer les gouvernements français et argentins à agir.

Profiter du match France-Argentine

Dernière idée en date : contacter Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby (FFR), pour que ce dernier organise un mini-discours avant le match de rugby France-Argentine prévu ce samedi 17 novembre à Lille.

Perrine Martin, la sœur de Mathieu, a contacté le dirigeant de la FFR lundi 12 novembre, mais il ne lui a jamais répondu : "On s'y est surement pris trop tard, regrette-t-elle. J'avais pensé à une minute d'applaudissements pour Mathieu avec un petit discours pour que tout le monde sache qui il est. Ça aurait été un beau geste, en référence à un sport que mon frère a pratiqué et qu'on aime beaucoup aussi."

Mathieu Martin a joué petit avec Maxime Médard, arrière titulaire du XV de France face à l'Argentine pour ce match de la tournée d'automne. Mais du côté du joueur du Stade Toulousain, le contact n'a pas été établi non plus.

Bonjour, depuis le 8 Août dernier nous n'avons plus de nouvelles de Mathieu ce qui n'est pas dans son habitude. Le 8 Août il est parti de Tilcara en Argentine en direction du nord vers Iruya. Sa famille et ses amis sont très inquiets. Partagez svp #argentina#tilcara#iruyapic.twitter.com/5FzgWqGKD9 — Mathieu Martin (Mat-y-eu) (@mathieu_eu) September 5, 2018

Interpeller Emmanuel Macron

Autre action envisagée par la famille de Mathieu, prévue pour fin novembre : persuader Emmanuel Macron d'évoquer le Français disparu lors de son entretien avec Mauricio Macri, le président argentin. Les deux hommes politiques vont se rencontrer le 30 novembre à l'occasion du G20 organisé à Buenos Aires (Argentine).

"Il faut pousser, pousser pour que la situation de Mathieu soit évoquée avec le président argentin, pour que ça fasse avancer les choses, insiste Perrine Martin. On est désespérés, démunis, car on est persuadés qu'il est là quelque part, mais on ne sait pas par quel moyen on pourrait faire reprendre les recherches."

Une marche blanche sera organisée dimanche 25 novembre 15h à Toulouse. Une pétition a aussi été lancée.