Strasbourg, France

Le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, Christophe Gauthier a reçu la famille de Naomi Musenga, mecredi 23 mai au soir, mais il n’a rien dévoilé des résultats de l'enquête administrative ouverte après la mort de la jeune femme. Naomi, 22 ans, est décédée en décembre dernier après un appel au Samu que l’opératrice n’avait pas pris au sérieux.

Les Hôpitaux universitaires réservent leurs déclarations et les conclusions de l’enquête à la justice. D'autant que c'est maintenant l'enquête déclenchée par l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) qui va prendre la suite de celle menée en interne.

Une famille dans le questionnement

Après un rendez-vous qui a duré plus de 2 heures, les parents de Naomi ne sont pas plus avancés. Ils sont sortis très remonté. Ils veulent savoir ce qui s’est passé et on le sentiment de "s’être fait baladé". Ils veulent aussi connaître l’origine du décès de leur fille, car l'autopsie pratiquée tardivement, n'a pas permis d'apporter des réponses.

"En entrant, on espérait qu'il y aurait des réponses, mais il n'y a pas grand chose. (...) Nous en sommes encore une fois à ces mêmes questionnements et à cette éternelle attente", a regretté Bablyne Musenga, la mère de Naomi.

La famille a porté plainte pour "non-assistance à personne en danger" et a déposé une plainte contre X et contre les hôpitaux universitaires de Strasbourg, à la suite de la divulgation de l’enregistrement de la conversation. Une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Strasbourg, mais aucune information judiciaire n'est ouverte. C'est incompréhensible pour l'avocat de la famille. Cela permettrait pourtant à la famille d'avoir accès au dossier et d'en savoir un peu plus.

Vague d’indignation et plaintes en cascade contre le Samu

La diffusion de l'enregistrement de l’appel de Naomi au Samu de Strasbourg, a suscité une vague d'indignation et même des dénonciations calomnieuses.

Trois plaintes et autant d'enquêtes judiciaires ont été ouvertes. D’autres décès litigieux ont été signalés à Cahors et Saint-Etienne, mettant à chaque fois en cause la responsabilité du Samu.

Les personnels du Samu, notamment à Strasbourg ont reçu de nombreuses menaces depuis le déclenchement de l'affaire. L'opératrice incriminée a expliqué que le personnel du Samu était en permanence sous pression. Elle est suspendue "à titre conservatoire".