La famille de Nathalie Debaillie, tuée en 2019 par son ex-compagnon, porte plainte contre la police

"Nous ne voulons pas qu'il y ait d'autres Nathalie Debaillie". Près de deux ans après le meurtre de sa soeur âgée de 47 ans, Nicolas Debaillie veut des réponses.

Pas sur l'identité du meurtrier, l'ex-compagnon de Nathalie, qui le 27 mai 2019 l'a enlevé avec l'aide de trois complices et qui lui a tranché la gorge et les poignets avec un cutter et qui sera jugé pour "enlèvement, séquestration et meurtre en bande organisée". Mais sur l'inaction de la police, alors que Nathalie Debaillie avait déposé trois mains courantes et une plainte pour des menaces de mort et du harcèlement, entre février 2019, date à laquelle elle quitte son compagnon, Jérôme Tonneau, un gérant de blanchisserie et la date du meurtre, le 27 mai de la même année. Un jour, il la suit jusqu'au sous-sol de son travail en disant qu'il va la tuer, un autre, il lui envoie par mail une image de pierre tombale ou bien elle retrouve ses pneus dégonflés. Mais aucune mesure de protection n'est mise en place.

Identifier les dysfonctionnements

"Pourquoi elle n'a pas été prise au sérieux ?", demande Nicolas Debaillie? "Pourquoi quand elle a demandé des mesures de protection cela a été refusé ? Pourquoi quand elle a demandé le passage d'une patrouille on lui a refusé parce qu'on n'a pas jugé ça utile ?" Pour comprendre, la famille de Nathalie Debaillie a donc porté plainte contre la police, auprès du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Pas "de vengeance", de "volonté de faire tomber des gens", mais Nicolas Debaillie "veut pointer des dysfonctionnements".

Et notamment lorsque le jour du meurtre, un témoin de l'enlèvement de Nathalie Debaillie prévient la police, qui se rend au domicile de Jérôme Tonneau. Mais qui repartent alors que personne ne répond à la porte. Selon Nicolas Debaillie, sa soeur était peut-être encore vivante à ce moment-là.

Bien sûr, selon Nicolas Debaillie, ce dépôt de plainte "fait partie de notre acception". Mais la famille de Nathalie veut "qu'elle ne soit pas morte pour rien", et que ce drame serve d'exemple pour mieux prendre en charge les femmes victimes de violences conjugales. Pour qu'il n'y ait pas d'autres Nathalie Debaillie.