La famille de Samba Diop porte plainte contre le club de football du HAC

Le Havre, France

La famille de Samba Diop a porté plainte lundi contre le club de foot du HAC. Samba Diop, c'est cet espoir du football Havrais (qui devait signer un contrat pro), mort à 18 ans, c'était en avril 2018. A l'époque, Samba Diop se remet d'une monocluéose , une maladie infectieuse qui affaiblit le corps et qui peut entraîner des complications notamment cardiaque. Puis il reprend le chemin de l'entraînement mais souffrant de la hanche, le médecin du club lui injecte un anti-inflammatoire. Quelques heures plus tard il décède à l'hôpital Monod. Tout l'enjeu de l'enquête est donc de déterminer les responsabilités.

Les dirigeants et le médecin du club visés

La famille de Samba Diop dépose plainte pour homicide involontaire, à l'encontre des dirigeants du club et du médecin du HAC. La mère du jeune footballeur, Amare Diop s'est exprimée dans une vidéo sur le site de pétition Change.org :

On cherche à comprendre. On nous ferme toutes les portes et on nous raconte du n'importe quoi" Amare Diop

Une vidéo vue 20 000 fois et une pétition à destination du procureur de la République du Havre qui a recueilli plus de 82 000 signatures.

L'enquête ouverte il y a plus d'un an et demie est toujours en cours d'instruction fait savoir le parquet mais pour maître Bouzrou, avocat de la famille Diop, il y a désormais via cette plainte des éléments nouveaux :

Il y a eu un certain nombre de manquements du club en ce qui concerne le suivi médical de Mr Diop"

L'avocat et la famille attendent désormais une mise en examen des dirigeants et du medecin du HAC.

