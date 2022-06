La famille de Sophie Le Tan "n'attend rien de Reiser" selon Me Welzer

Le procès de Jean-Marc Reiser pour l'assassinat de Sophie Le Tan s'ouvre ce lundi à Strasbourg. Pour Me Gérard Welzer, qui défend la famille de la victime, il n'y a rien à attendre de l'accusé, "un assassin très dangereux".

A quelques heures de l'ouverture du procès de Jean-Marc Reiser, ce lundi devant les assises à Strasbourg, Me Gérard Welzer était l'invité de France Bleu Alsace. L'avocat défend la famille de Sophie Le Tan, l'étudiante de 20 ans tuée le 7 septembre 2018. L'accusé Jean-Marc Reiser, 61 ans, comparaît pour assassinat, mais s'il reconnaît avoir tué la jeune fille, il nie avoir prémédité son geste. Un mensonge de plus pour Me Welzer.

"On n'attend rien de Reiser" s'exclame Me Welzer, "il n'a cessé, depuis le 7 septembre 2018, de mentir. Aujourd'hui, mis devant les preuves irréfutables scientifiques, il fait des demi-aveux du bout des lèvres en disant 'Je l'ai tuée, je ne voulais pas faire exprès. C'est juste un accident... La famille n'attend rien de celui ci."

Je suis plutôt pessimiste - Me Welzer

"C'est un assassin très dangereux" insiste l'avocat, qui évoque le "casier judiciaire très chargé" de l'accusé. Jean-Marc Reiser a déjà été condamné sept fois, dont une fois pour viol et agression sexuelle, et une autre fois pour subornation de témoin, il y a seulement quelques mois.

L'accusé pourrait-il craquer, devant les preuves qui seront apportées devant la cour, mais aussi les témoignages de ceux qui l'ont connu ? Cette "magie des assises", Gérard Welzer, qui défend notamment la veuve de Bernard Laroche dans l'affaire Grégory, n'y croit pas trop dans cette affaire : "Je suis plutôt pessimiste".

"Tous les membres de la famille vivent un calvaire" explique également Me Welzer qui rappelle les conditions atroces dans lesquelles Sophie Le Tan a été tuée et la découverte de son corps démembré en forêt de Rosheim, un an après le crime.

"La famille a beaucoup d'appréhension" ajoute l'avocat, qui raconte avoir longuement préparé les parents, la soeur et le frère de Sophie, "c'est très dur". 'Ils sont d'une gentillesse" souligne l'avocat "c'est dingue le malheur qu'ils subissent, le contraste entre ce qu'ils subissent et leur gentillesse !"

