"La famille de Steve ne s'associe absolument pas aux rassemblements" prévus ce samedi à Nantes

Nantes, France

Deux rassemblements sont annoncés pour ce samedi à Nantes, après la mort de Steve. Le premier en fin de matinée sur l'île de Nantes et le second à 13h, à Commerce contre les violences policières, c'est le mot d'ordre. C'est ce dernier qui fait craindre à la préfecture qu'il y ait des affrontements entre une partie des manifestants et les forces de l'ordre.

"La famille de Steve refuse d'être assimilée à un acte de violence"

"La famille ne s'associe absolument pas aux rassemblement", insiste son avocate, Maître Cécile de Oliveira. "Elle se dissocie clairement de tous ces mouvements. La famille aspire à la paix et au recueillement et elle ne souhaite absolument pas être assimilée à un quelconque acte de violence".

"C'est douloureux pour une famille qui est en deuil"

Selon Maître Cécile de Oliveira, la famille de Steve a l'impression de se faire "confisquer son deuil", alors qu'elle souhaite "être en paix". "Je pense que c'est un bruit douloureux pour une famille qui est en deuil. Elle apprécie le caractère amical et artistique du soutien apporté à Steve, mais elle n'en est pas à l'origine".