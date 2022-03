Quadruple assassinat dans les Pyrénées-Orientales : la belle-famille demande un procès aux assises

La belle-famille de Thierry Cahuzac demande à ce qu'un procès se tienne aux assises. Il est accusé d'avoir tué ses parents et ex-beaux-parents à Perpignan et au Boulou durant l'été 2020. Deux premières expertises psychologiques l'ont déjà déclaré partiellement irresponsable.

Thierry Cahuzac avoue lui-même avoir assassiné ses parents à Perpignan et ses ex-beaux-parents au Boulou, durant l'été 2020. Deux premières expertises psychiatriques ont conclu une première fois à l'altération du discernement au moment des faits, puis à une abolition du discernement. De son côté, le quinquagénaire reconnaît les avoir tués par "haine".

Deux conclusions qui ne permettent pas de tenir un procès et qui scandalisent Pascal Bertrand, le fils des beaux-parents : "Pour moi, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait et qui le revendique encore maintenant. Pour moi, non, il n'y a aucune raison pour qu'il soit fou."

Je veux qu'il soit enfermé le plus longtemps possible" - Estelle Comes, petite-fille des beaux-parents assassinés

"Il n'est pas fou", renchérit Estelle Comes, petite-fille des beaux-parents assassinés. "Il a dit, je les tuerai, et il l'a fait. Je ne veux pas qu'il aille en psychiatrie, je veux qu'il soit enfermé le plus longtemps possible".

Un procès serait "frustrant" selon l'avocate du suspect

De son côté, pour l'avocate de Thierry Cahuzac, les conclusions des expertises sont exactes. "Il a sa propre rationalité, dans sa propre réalité, qui est déconnectée complètement de la nôtre", explique Me Anaïs Lebeaux. Il serait très frustrant pour les parties civiles d'assister à un procès selon elle : "Elles risquent de ne pas avoir les réponses à leurs questions et peut-être même d'être confrontées à une forme de provocation de la part de Mr Cahuzac."

Peu importe le procès, rétorque Pascal Bertrand, qui veut surtout voir Thierry Cahuzac en prison, et pas en hôpital psychiatrique. Il a peur que l'accusé finisse par sortir sans que les parties civiles n'en soient informées : "On ne veut pas vivre dans cette crainte perpétuelle de se dire qu'on peut le rencontrer un jour dans la rue."

Une troisième expertise psychiatrique doit être rendue avant cet été.