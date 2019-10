Nordahl Lelandais : la famille de Thomas Rauschkolb, retrouvé mort à Grésy-sur-Aix, porte plainte contre X

Grésy-sur-Aix

Nordahl Lelandais est-il impliqué dans un autre crime ? Les parents de Thomas Rauschkolb, retrouvé mort le 28 décembre 2015 au bord du Sierroz à Grésy-sur-Aix en Savoie, souhaite la réouverture du dossier. A l'époque l'enquête avait conclu à une chute accidentelle du jeune homme de 18 ans après une soirée en discothèque. Ses parents n'y ont jamais cru.

Nordahl Lelandais est visé par cette plainte contre X

L'avocat de la famille, Me Bernard Boulloud a déposé plainte ce mardi pour "meurtre", une plainte contre X. Mais c'est bien Nordahl Lelandais, déjà poursuivi pour le meurtre de la petite Maëlys et pour l'assassinat du caporal Noyer, qui est visé. C'est la conséquence de l'interview de l'ancienne compagne de Nordahl Lelandais, parue en début de semaine dans le Parisien-Aujourd'hui en France. Elle invite à "creuser le dossier du jeune Thomas Rauschkolb".

L'avocat des parents de Thomas Rauschkolb va demander une autopsie

L'avocat des parents de Thomas Rauschkolb rappellent qu'une chaussure avait disparu et que sa ceinture avait été retrouvée sur un grillage : "Plein d'indices démontrent qu'on se rapproche des manières d'opérer de Nordahl Lelandais, explique Me Boulloud sur France Bleu Pays de Savoie et France Info. Alors Il faut vérifier cela ne veut pas dire pour autant que Nordahl Lelandais est derrière ce décès. Il y a surtout une photo qui avait été produite par le papa et où on voit Nordahl Lelandais dans la boite de nuit que leur fils avait fréquentée en 2015".

Me Boulloud souligne également qu'il va demander une autopsie du corps pour vérifier s'il y a des fractures en lien avec d'éventuels coups, et non une chute.