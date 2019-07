La famille de Tiphaine Véron de retour au Japon un an après la disparition de la Poitevine

Le 28 juillet, ça fera un an jour pour jour que la Poitevine Tiphaine Véron est portée disparue au Japon. Elle n'a pas donné signe de vie depuis son départ pour une randonné seule dans la région de Nikko. Ses proches veulent organiser une marche dimanche et viennent d'arriver sur place.

Poitiers, France

La mère et le frère de Tiphaine Véron sont arrivés dans la nuit du 23 au 24 juillet au Japon. Un nouveau voyage, un an presque après la disparition de la Poitevine de 36 ans partie seule pour une randonnée dans la région de Nikko, ses proches veulent rencontrer les autorités locales. Ils souhaitent aussi organiser une marche, dimanche, un an tout juste après la disparition de Tiphaine le 28 juillet 2018.

L'enquête n'a toujours pas permis de retrouver sa trace

"On espère par notre présence remuer les esprits, explique Sybille, la soeur de Tiphaine. Et pourquoi pas pousser quelqu'un à parler et peut-être même la personne qui est responsable de sa disparition." Sybille a accompagné ses proches a l'aéroport et a répondu aux questions de France Bleu : "Tiphaine ne mérite pas, qu'on ne la retrouve pas. On lui doit ça!"