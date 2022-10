La famille de Tiphaine Véron demande le transfert de l'instruction au pôle des "cold cases" de Nanterre

La famille de la Poitevine Tiphaine Véron ne lâche rien dans son combat pour retrouver la jeune femme disparue en 2018 lors d'un voyage au Japon dans la ville de Nikko. Alors que la juge d'instruction en charge du dossier à Poitiers a fait savoir en juin dernier qu'elle allait refermer le dossier et qu'elle ne se rendrait pas sur place, les proches de Tiphaine contre-attaquent. Ils se sont attachés les services d'une nouvelle avocate, maître Corinne Hermann, et ils vont demander que l'enquête soit transférée au nouveau pôle des "cold cases" qui vient de se créer à Nanterre.

Un pôle des affaires classées qui disposent de cinq magistrats à plein temps et qui enquêtent actuellement sur une quarantaine d'affaires jamais résolues. "Un cadre parfait pour l'instruction du cas de Tiphaine" explique son frère Damien.

La famille de Tiphaine va également travailler avec une figure de proue du mouvement "Me Too" au Japon, l'Australienne Catherine Jane, victime de viol il y a vingt ans dans l'archipel. "Une personnalité bien connue des Japonais et qui doit nous aider à relancer les investigations grâce à son expertise du système judiciaire nippon. À Nikko le constat est évident : il existe des agressions envers les femmes mais les journalistes japonais n'en parlent jamais". Des proches qui entendent maintenir la pression sur les autorités locales : une lettre réclamant une véritable enquête a été remise vendredi à l'ambassadeur du Japon à Paris.