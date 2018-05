Portée disparue depuis le 28 avril, la famille Da Silva, a été retrouvée saine et sauve, confirme la police de Nancy ce jeudi. Un avis de recherche avait été lancé mercredi dans toute la France pour les parents et les deux enfants.

Nancy, France

La famille Da Silva, les parents et les deux enfants âgés de 6 et 13 ans, ont été retrouvés, sains et saufs, prévient la police de Nancy ce jeudi 17 mai. Depuis mercredi, un avis de recherche avait été lancé dans toute la France. Ils auraient été localisés grâce au signalement d'un membre de la famille. Selon des informations communiquées à des proches, la famille serait entendue au commissariat de Montpellier dans l'Hérault. Pas plus de précisions pour l'instant.

Des proches soulagés

Des proches qui ont appris la nouvelle par téléphone ce jeudi matin alors qu'ils s'apprêtaient à placarder des appels à témoins à Laxou et Nancy. Pour Muriel Da Silva, la soeur du père de famille, c'est un immense soulagement :

Apparemment, tout le monde va bien [...] On est rassurés, on a pensé au pire. On aurait tout retourné. C'est super. On a hâte de les voir, on va leur mettre une grande claque [...] On attend de savoir ce qu'ils ont à nous dire. Le plus important, c'est qu'ils soient tous là."

Le couple et leurs deux enfants ont disparu de leur domicile de Laxou dans l'agglomération de Nancy le 28 avril dernier. C'est la fille du père, née d'une première union, qui a donné l'alerte. La brigade de la protection sociale du commissariat de Nancy est chargée de l'enquête.