La fausse infirmière et le vieil homme devant le tribunal judiciaire d'Orléans

Une fausse infirmière a comparu ce 11 mai devant le tribunal judiciaire d’Orléans pour avoir abusé d’un vieil homme, âgé de 94 ans. Au printemps l’année dernière, ce nonagénaire, habitant La Chapelle-Saint-Mesmin, avait porté plainte, estimant avoir été la victime d’une femme de 57 ans avec laquelle il avait entamé une relation amoureuse. Sous une identité qu'elle avait usurpée, elle se serait fait remettre plus de 13.000 euros et aurait dérobé des bijoux et un Louis d’or.

A la barre, prévenue et victime ont donné chacune leur version.

"Il n’y a pas d’âge pour s’aimer". Face au tribunal, Fatima avoue une relation de tendresse et de confiance avec Pierre. "J’apportais un éclair au chocolat, on buvait un café, il me tenait la main, on se faisait des bisous, je me sentais bien avec lui pas comme avec mon mari " confesse celle qui en mars 2022 rencontre le nonagénaire. Ce mari "violent" dont elle se sépare à l’époque. "Et l’argent ?" questionne la présidente du tribunal. "Il m’a dit je te le donne, j’ai dit non, il a insisté" répond-elle avant d'ajouter "je n’ai jamais dit que j’étais infirmière ". L’infirmière, la vraie, dont l’identité a été usurpée, présente à l’audience, assure pourtant que la prévenue la connait. Elles se sont croisées chez des patients et Fatima a eu affaire au cabinet où elle a un temps travaillé.

Trois mois de prison avec sursis

"Je me suis fait avoir comme un gamin" acquiesce Pierre pour qui les sommes d’argent n’étaient que "des prêts". "Fatima m'avait dit qu'elle devait hériter après le décès de ses parents dans un accident" précise-t-il. Puis le vieil homme se tourne vers celle qu’il considérait "comme une copine" et lui lance "le Louis d’Or, tu l’as pris ou tu l’as pas pris le Louis d’Or ?" Qui dit vrai ? Si pour le procureur de la République, il n’y a aucun doute sur la "vulnérabilité de Pierre" pour l’avocate de Fatima "il jouit de toutes ses capacités" comme en atteste la déposition devant les enquêteurs de son filleul qui avait poussé son parrain à porter plainte.

Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet et a condamné la prévenue à trois mois de prison assortis d'un sursis simple et aux remboursements des sommes indûment perçues.