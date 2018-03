Une femme de 51 ans, domiciliée à St Cyr-sur-Loire en Indre-et-Loire, a été condamnée ce lundi à 12 mois de prison avec sursis pour exercice illégal de la profession de médecin et de pharmacien. Non inscrite à l'ordre, elle avait prescrit entre mars 2011 et octobre 2013, plus de 9.000 euros de produits homéopathiques et de compléments alimentaires à une octogénaire de Montval-sur-Loir dans la Sarthe, aujourd'hui décédée. Cette pseudo pharmacienne a finalement été condamnée à 12 mois de prison avec sursis. Elle avait déjà été condamnée pour des faits similaires en 2016. Elle devra aussi verser plus 4.500 euros à la famille de la victime au titre des dommages et intérêts, et 600 euros à l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens.