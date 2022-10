La FDSEA organise un rassemblement à Beauvais après le suicide d'un agriculteur de l'Oise

"Pour que ça n'arrive plus" : le syndicat de la FDSEA 60 organise ce mercredi 26 octobre à 11h un rassemblement devant les locaux de l'Office Français de la Biodiversité de Beauvais. Ils établissent un "lien fort" entre le suicide d'un agriculteur du plateau picard, deux semaines plus tôt, et sa convocation dans les services de l'OFB suite à un contrôle en juin.

Contre la "présomption de culpabilité"

Le rassemblement a lieu ce mercredi 26 octobre, parce que "l'agriculteur décédé devait se présenter ce jour-là à l'OFB", indique à France Bleu Picardie Luc Smessaert, vice-président de la FNSEA originaire de l'Oise. "Il existe une présomption de culpabilité complète à l'égard des agriculteurs à chaque contrôle", explique-t-il. Le 1er juin dernier, les services de l'OFB s'étaient rendus dans l'exploitation de cet agriculteur près de Saint-Just-en-Chaussée, accusé d'avoir vidangé son pulvérisateur dans un chemin attenant à l'une de ses parcelles. "Ils se trompés, accuse Luc Smessaert. Le contrôle s'est bien passé, mais ajouté à la crise du carburants, au semis en cours, à la crise climatique ... c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase."

D'après Luc Smessaert, les proches de l'agriculteur de 53 ans ont retrouvé la convocation de l'OFB sur son bureau, après sa mort : "le lien est fort, et nous voulons dire stop à cette présomption de culpabilité complète." Le rassemblement est organisé avec l'accord des proches de cet agriculteur. Les participants vont remettre symboliquement le certificat de décès du céréalier aux services de l'OFB, avant une marche silencieuse jusqu'à la préfecture de l'Oise.