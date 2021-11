La Fédération des promoteurs immobiliers et la mairie de Bordeaux d'accord sur le label "bâtiment frugal"

Après plus d'un de discussion "parfois animées", la mairie de Bordeaux et la Fédération des promoteurs immobiliers de Nouvelle-Aquitaine ont trouvé un accord sur la question du "bâtiment frugal". Ils ont signé ce mardi 2 novembre au Palais Rohan le "manifeste pour un urbanisme de projets frugaux". C'est la prochaine étape d'un projet voulu par Pierre Hurmic dès sa campagne électorale en 2020 pour rendre les constructions plus vertes et arrêter la "bétonisation" de la ville.

Des garanties sur la délivrance des permis de construire

Pour ce faire, des normes environnementales sont exigées. Le Label en comporte 41, il en faut au moins 21, non-négociables, pour se voir délivrer un permis de construire. Des conditions qui doivent permettre de "décarboner la production et augmenter la qualité des logements", selon Bernard Louis Blanc, l'adjoint au maire de Bordeaux, chargé de l'urbanisme résilient. Parmi ces critères : une surface extérieure ou une ventilation naturelle. "Un projet repassera en commission tant qu’on ne constatera pas qu’il remplit les critères essentiels", prévient Bernard Louis Blanc.

Pour obtenir un accord avec les promoteurs immobiliers, la mairie a négocié un "accompagnement" et le côté évolutif du label "qui va changer tous les ans", indique Pierre Hurmic. Son équipe s'est surtout engagée à tenir les délais de délivrance de permis de construire. Un point très important pour Pierre Vital, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Nouvelle-Aquitaine : "C'est clairement annoncé dans le manifeste qu'il y aura un souhait de tenir les délais. Nous, ça, on va le mesurer parce qu'il ne faut pas que ce soit de l'intention, et que dans les faits, on rallonge les délais d'instruction. C'est un élément sur lequel on sera très vigilant et sur lequel on n'hésitera pas à remonter à la mairie quand ça ne marchera pas."

13 projets déjà retenus

Parce que ce label oppose quelques contraintes aux promoteurs, notamment au niveau financier. "Ça concerne l'ingénierie pour élaborer les projets, trouver plus de gens pour aider à concevoir les projets des bureaux d'études, des architectes paysagistes, des gens qu'on utilisait toujours, mais là, on va leur demander plus de missions, travailler aussi avec des coûts de construction un peu supérieurs tant que la filière n'est pas organisée la filière bois, par exemple, on va arriver à des coûts de production qui sont supérieurs", détaille Pierre Vital.

13 projets ont déjà été retenus, le premier sera lancé le 10 novembre prochain et sera situé rue du professeur Timothée-Piéchaud, dans le quartier Saint-Augustin à Bordeaux. Le label bâtiment frugal ne concerne pour l'instant que Bordeaux mais pourrait s'étendre dans un deuxième temps à d'autres villes de la Métropole, précise Pierre Hurmic. Pour l'heure, le label n'est pas obligatoire pour obtenir un permis de construire, mais il devrait le devenir s'il est bien inscrit dans la prochaine version du Plan local d'urbanisme, d'ici 2023.