La Fédération Française de Football offre 100 000 euros d'équipements à 121 clubs amateurs d'Indre-et-Loire

Indre-et-Loire, France

La victoire des Bleus à la Coupe du Monde 2018 a fait gagner beaucoup d'argent à la Fédération Française de Football, et ça va avoir des retombées sur les clubs amateurs. La FFF va offrir survêtements neufs, ballons et matériels d'entraînement aux équipes de 121 clubs du département. Selon le district d'Indre-et-Loire de football, c'est presque 100 000 euros de dotations que recevront les clubs tourangeaux, avec des kits d'équipement d'une valeur de 500 à 700 euros chacun.

Près de 100 000 euros de dotations pour 121 clubs amateurs du département

A la Chapelle-sur-Loire, une commune de 1 500 habitants près de Chinon, le club va recevoir l'équivalent de 1 800 euros d'équipement. Ce club n'avait que 20 licenciés il y a 10 ans. Après un regroupement, il y a aujourd'hui 60 licenciés de 6 à 13 ans, garçons et filles. Pour Jackie Delaunay, le Président, cette dotation est la récompense pour s'être battus toutes ces années : "C'est une grande émotion. On s'aperçoit qu'il faut continuer à s'occuper de ces jeunes et qu'il ne faut pas baisser les bras, surtout pour un petit club comme nous, pour une commune de 1 500 habitants. _Vous savez, un club comme le notre, il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre sur les buvettes. Ça a été dur. J'ai dit "il faut continuer, il faut continuer_". Ce sont des récompenses qui vont quand même dans l'école de Football pour toujours continuer à travailler dans le bon sens. Peut-être que cela va permettre de nous faire connaître un peu plus, avec peut-être plus de joueurs dans l'avenir sur l'ensemble du canton de Bourgueil. Il faut l'espérer."

La moitié des clubs de football d'Indre-et-Loire comptent moins de 100 licenciés

Le club de la Chapelle-sur-Loire va recevoir pour 1 800 euros de vêtements et de matériels d'entraînement. Les districts dont celui d'Indre-et-Loire et son Président Philippe Gallé demandent depuis des années un soutien aux clubs amateurs, et c'est enfin chose faite avec cette opération deuxième étoile. "C'était effectivement un vrai besoin qu'on a déjà recensé. Mais c'est surtout cette valorisation des clubs qui semblent être petits mais qui sont au combien importants pour nous parce qu'on a la moitié des clubs qui ont moins de cent licenciés. Ca sera une manière de les récompenser de leur investissement et de leur patience."

Malgré le soutien apporté avec ces nouveaux équipements, le Président du district rappelle que les clubs aujourd'hui manquent surtout de bénévoles.

En tout, la FFF et son partenaire Nike offrent 10 millions d'euros aux clubs français.