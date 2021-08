La Fédération nationale des sapeurs-pompiers demande d'augmenter les peines de ceux qui causent des incendies

Alors que le sud de la France est confronté à d'importants incendies depuis le début de la semaine, notamment dans le massif des Maures, dans le Var, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers (FNSPF) invite à serrer la vis. Dans un communiqué publié vendredi, elle demande d'"augmenter les peines et les amendes pour ceux qui, par négligence, par un acte d'incivilité ou par intention manifeste causent des incendies".

En France, le jet de mégot sur la voie publique est puni d'une amende de 135 euros. Mais lorsque ce jet se fait à un endroit où il y a un risque d'incendie, d'après le ministère de la Justice, la peine peut aller jusqu'à un an de prison et 15.000 euros d'amende. Si une ou des personnes sont tuées dans l'incendie, les peines peuvent aller jusqu'à sept ans de prison et 100.000 euros d'amende. Les victimes peuvent également demander une réparation du préjudice. En revanche, si l'acte est commis de manière volontaire, les peines peuvent monter jusqu'à la réclusion criminelle et 150.000 euros d'amende en cas de décès de la victime.

Inciter à plus de vigilance

"Jeter un mégot, c'est de la pure inconscience qui peut avoir des conséquences qui dépassent votre propre budget", explique sur franceinfo le lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône Jean-Claude Monnet. Alors que l'incendie du Var a détruit "plusieurs dizaines de millions d'euros de maisons", il y aurait selon lui "une justification à augmenter les amendes".

La FNSPF propose d'indexer l'amende sur "la valeur du sauvé", en calculant la valeur des biens qu'ils réussissent à sauver lors d'un sinistre. Selon eux, un hectare de végétation représente ainsi 10.000 euros, auxquels il faut parfois ajouter la valeur des biens matériels sauvés.

La Fédération veut inciter à la vigilance et rappelle qu'au-delà des amendes, la vie des pompiers, à 80% volontaires, est en jeu. Le lieutenant-colonel Jean-Claude Monnet espère donc également "plus de communication et d'information dans ce contexte global de réchauffement climatique" parce que selon lui, les périodes de sécheresse propices aux enflammements de mégots "vont s'accroitre".