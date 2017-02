La femme abattue à Montmélian est une conductrice de car de la SAT

La femme retrouvée morte mercredi matin à Montmélian est une conductrice de car de la SAT. Elle a été abattue devant l'entreprise pour une raison encore indéterminée. Un homme grièvement blessé a été retrouvé gisant à ses cotés, son pronostic vital est engagé.

Quelques heures après la découverte du corps d'une femme mercredi matin à Montmélian, l'enquête livre ses premiers éléments. La victime, âgée de 58 ans, est une conductrice de car de la société SAT (Savoie Autocars Transports), qui se rendait au travail. Elle a été tuée par balle vers 6h50, en pleine rue, devant les locaux de l'entreprise située dans une zone industrielle, avenue Paul-Louis Merlin. Un homme de 58 également, grièvement blessé lui aussi par balle, a été retrouvé à ses cotés. Hospitalisé à Grenoble, son pronostic vital est engagé selon le parquet de Chambéry.

"Lenquête ne fait que débuter". Thierry Dran, le procureur de le république de Chambéry

Le parquet de Chambéry, joint par France Bleu Pays de Savoie, dispose de peu d'éléments à ce stade de l'enquête. "Elle ne fait que débuter" explique Thierry Dran, le procureur de la république : "Il s'agit bien de blessures par arme à feu. L'enquête est confiée à la brigade de recherche. La section de recherche de la gendarmerie et la police technique et scientifique se sont également rendues sur place. Il est trop tôt pour dire si il y a un lien ou non entre les deux victimes. Une arme a été retrouvée et saisie, elle est en cours d'exploitation".

Aucun témoin direct

Toutes les pistes sont donc à l'étude, et pas uniquement celle du drame passionnel. Les enquêteurs attendent beaucoup des expertises scientifiques et de l'audition de l'homme hospitalisé, si son état de santé s'améliore dans les jours qui viennent. Car dans le quartier, "personne n'a rien vu ni rien entendu" affirme un voisin, "choqué" d'apprendre qu'un crime ait pu avoir lieu presque sous ses fenêtres.