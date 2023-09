La femme de Patrice Charlemagne mise en examen pour assassinat

La femme de Patrice Charlemagne, l'universitaire retrouvé mort à coups de couteau lundi à l'aube à Dunkerque, est mise en examen pour assassinat et placée en détention provisoire.

"Il y avait bien intention d'homicide et cette intention existait avant le coup", a précisé la procureure de Dunkerque, Charlotte Huet.

Il y a eu des incohérences entre sa version de départ, celle de la thèse du vol par effraction commis par des cambrioleurs, et les preuves recueillies sur place, a-t-elle expliqué sans donner à ce stade des précisions sur le mobile de ce geste. Il n'y avait jamais eu de main courante dans la sphère conjugale.

ⓘ Publicité

Au cours de sa garde à vue, dans les locaux de la police judiciaire de Coquelles , la suspecte a participé à l'enquête et a répondu aux policiers.

Quant à l'enfant du couple, âgé de 20 mois, il sera accueilli dans un cadre familial et non pas chez un tiers. Il y a eu évaluation de la prise en charge de ses besoins avec le centre hospitalier et les services sociaux dans un souci de "continuité affective", précise la Procureure.

L'avocate de la suspecte, Charlotte Catrix, a décrit une femme "effondrée", prête à collaborer avec la justice.