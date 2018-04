Dunières, France

La femme de 40 ans décédée dans la nuit de mercredi à jeudi à Dunières a reçu au moins une quinzaine de coups de couteau, dont certains très profonds, d'après les résultats de l'autopsie pratiquée vendredi matin à Saint-Étienne. Le parquet du Puy-en-Velay évoque un acharnement sur la victime.

Garde à vue prolongée pour l'ex-conjoint

L'ex-conjoint de cette mère de quatre enfants, qui a été interpellé jeudi et placé en garde à vue, a pu être entendu jeudi soir et vendredi matin. Pour l'instant ses auditions ont surtout porté sur des questions de personnalité et pas encore sur les faits. La garde à vue de cet homme de 43 ans a en tout cas été prolongée vendredi matin.

C'est un des enfants de ce couple en instance de divorce qui a prévenu les autorités dans la nuit de mercredi à jeudi alors que toute la famille était réunie au domicile du père, à Dunières. Les deux ex-conjoints vivaient séparément : lui en Haute-Loire donc, et elle, en Isère.