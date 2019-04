La femme découverte sur la plage à Cerbère est morte noyée

Cerbère, France

Mardi dernier, un corps sans vie était retrouvé sur la plage à Cerbère par des promeneurs. Une enquête était aussitôt ouverte. On connait les résultats de l'autopsie pratiquée ce vendredi. Il s'agit d'une femme de 49 ans, originaire de Nancy. Selon le procureur, elle était connu pour être alcoolique et toxicomane. Elle avait également été condamnée pour vols. La quadragénaire avait quitté son mari installé à Nancy, et récemment elle avait été localisée à Argelès-sur-Mer. Elle n'avait ni domicile fixe, ni véhicule. On ne sait pas encore pourquoi on l'a retrouvée à Cerbère.

Des analyses complémentaires demandées par le parquet

La noyade a été confirmée par l'autopsie. Son corps ne présentait aucune trace de violence. Il est peu probable qu'elle ait été poussée de force dans l'eau. Ce jour là, la météo était très mauvaise, avec une forte houle en bord de mer. Son corps a pu rester une dizaine d'heures dans l'eau, avant d'être découvert. Il n'y a aucun espoir de retrouver des empreintes.

Les enquêteurs tentent de retrouver les personnes avec qui elle était en relation tout dernièrement. Le parquet a aussi réclamé des examens complémentaires, toxicologique et organiques.