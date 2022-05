La femme disparue à Lacommande a été retrouvée morte

La septuagénaire qui avait disparu le mercredi 25 mai à Lacommande, entre Pau et Oloron-Sainte-Marie a été retrouvée morte à Gan. Présentée comme dépressive, elle était partie seule sur le chemin de Compostelle et n'avait plus donné signes de vie. D'après les premiers éléments recueillis par les gendarmes, la femme de 73 se serait suicidée.