La femme dont le corps a été retrouvé mardi à Chambray-les-Tours a bien été victime de violences

La femme de 57 ans dont le corps a été retrouvé par un passant sur la voie publique, hier matin, à Chambray-lès-Tours, semble bien avoir été victime de violences. C'est ce qu'indique un communiqué diffusé ce mercredi soir par la procureure de Tours. L'autopsie réalisée ce matin évoque "un probable symptôme asphyxique marqué dans un contexte de violences commises par une ou plusieurs personnes".

"Des analyses complémentaires sont ordonnées : expertises toxicologiques, anotomo-pathologiques et génétiques" précise la procureure. La victime était née en Irak en 1966 et vivait à Chambray. "Le mari doit être entendu, il ne l'a pas encore été" souligne le communiqué, sans préciser si l'homme est en fuite ou non.

La procureure précise que les investigations se poursuivent "dans le cadre d'une enquête pour homicide volontaire" avec l'audition de témoins, et l'exploitation de vidéo-surveillance ou de rélevés de téléphonie. "Il faut en effet déterminer les circonstances des faits et l'identité de la ou des personne(s) qui pourrai(en)t être à l'origine de ce décès" conclue Catherine Sorita-Minard.