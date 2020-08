La femme enceinte, bousculée lors de son arrestation en gare d’Aulnay, jugée pour violences

La jeune femme de 23 ans est jugée ce mardi au tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis) pour violences. Contrôlée sans masque et sans billet, en juin 2020, elle avait mordu les agents. Enceinte au moment des faits, son interpellation en gare d'Aulnay avait été filmée et diffusée sur Internet.

En juin 2020, une vidéo choque les internautes. Elle montre une jeune femme enceinte de sept mois se faire plaquer au sol par trois agents de la sûreté ferroviaire en gare d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

Mais à l'époque, la SNCF dénonce ces images "tronquées et sorties de leur contexte". Dans un communiqué, la compagnie précise qu’avant la scène filmée, la jeune femme, contrôlée sans masque et sans billet, avait refusé d’obéir aux injonctions des agents qui lui demandaient de quitter les lieux. Elle les avait "poussés griffés et mordus", ce qu'elle a reconnu par la suite.

La jeune femme de 23 ans est jugée ce mardi au tribunal de Bobigny pour violences.

Les agents ferroviaires avaient déposé une plainte contre elle. De son côté, la jeune femme a aussi porté plainte contre les agents.

Ce mardi, elle va devoir s'expliquer devant la justice.