La femme suspectée d'avoir agressé un garagiste reste en prison

Après l'incendie de Page pneus vendredi à Avignon, la femme suspectée d'avoir agressée le garagiste a sollicité lundi un délai pour préparer sa défense. En attendant, elle reste en prison.

Vendredi dernier l'atelier de Page Pneus a été détruit par un incendie après que le patron des lieux - un artisan bien connu sur Avignon - a été agressé sur son lieu de travail.

S'il a pu bloquer son assaillante avec l'aide d'un policier qui passait par là, il a été brûlé en tentant d'éteindre les flammes. Une femme de 43 ans a été arrêtée dans la foulée et a été entendue lundi par le tribunal correctionnel. Elle a souhaité un délai pour préparer sa défense et ne sera jugée sur le fond que le 5 mai prochain.

"Un monument du patrimoine avignonnais" - Guy Guénoun

Ce lundi, on a pu voir dans la salle le garagiste, victime, 70 ans, visage émacié et bandages sur ses brulures, "un monument du patrimoine avignonnais", selon son avocat Guy Guénoun

Dans le box des prévenus, l'agresseur présumée : elle est poursuivie pour port d'arme, une bombe lacrymogène et un couteau, pour vol avec violence et destruction involontaire. Elle a maintenant un peu plus de deux mois pour préparer sa défense, elle nie d'ailleurs farouchement les faits.

Maintien en détention

Mère de quatre enfants âgés de sept à 20 ans, elle est séparée de leur père mais toujours en bons termes avec lui, elle a été psychomotricienne jusqu'à la naissance de sa petite dernière et depuis ne travaille plus. Ces derniers mois elle a vécu ce qui peut s'apparenter à un naufrage social. Chassée de leur appartement commun par son nouveau compagnon elle n'a dû qu'au Samu social de trouver un toit. Elle vit aujourd'hui à l'hôtel. Toxicomane dans ses jeunes années elle suit un traitement de substitution.

Son casier porte quelques condamnations : conduite sans permis, alcool au volant, délit de fuite, dégradation et vol à l'étalage. Ce portrait en demie teinte a conduit le tribunal a décider de son maintien en détention.