A la féria de Dax, ne sautez pas sur les contenairs à ordures !

Une affluence record pour la deuxième nuit de la féria de Dax. Situation maîtrisée, selon les autorités. Mais, un phénomène nouveau est apparu : le saut depuis les poubelles !

Plusieurs traumas crâniens sont à déplorer dans la nuit de samedi à dimanche. La faute à des festayres qui se prennent pour Renaud Lavillenie. La Ville va déplacer des grands contenairs en bois qu'elle avait spécialement mis en place pour accueillir le surplus de déchets de la fête. Les fêtards s'en sont servis d'échelle pour grimper sur des balcons avant de sauter et de s'écraser lamentablement. Pour éviter un accident plus dramatique, ces contenairs sont retirés des abords de la fontaine chaude. Et le message est clair : amis festayres, ne sautez pas du haut des poubelles !

Tentative de vol de churros

Parmi les "exploits" des idiots ivres, deux Landais se sont distingués en volant des churros à deux fétards. Enfin, ils n'ont pas vraiment réussi leur braquage alimentaire, puisque les deux amateurs de churros sont agent de sécurité à la SNCF et les ont rapidement neutralisés et menottés. Les deux pieds nickelés sont en garde à vue.