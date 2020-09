La Ferme Intention, maraîchage bio à Cazères avec Alban Réveillé

Alban Réveillé cultive ses 2500 m2 de terre, en plein air et sous serres, depuis 2014. Il s'est installé à Cazères avec des amis et a créé la Ferme Intention, une petite entreprise de maraîchage bio qui propose ses produits aux habitants du coin. Pour France Bleu Occitanie, il présente son activité.

A 32 ans, Alban Réveillé vit bien de son métier, qui est une passion et un choix de vie.

"Nourrir sainement les habitants du coin et de manière écologique", c'est le crédo de la Ferme Intention, une entreprises de maraîchage bio basée à Cazères dans le Sud de la Haute-Garonne. C'est une petite exploitation que nous fait visiter Alban Réveillé, son créateur.

Alban Réveillé au micro de France Bleu Occitanie. Il présente le plan de sa propriété et les plantes cultivées dans l'une de ses serres.

Alban Réveillé produit lui-même les plants qu'il fait pousser.

La ferme Intention ouvre ses portes aux clients tous les mardis après-midis. Alban Réveillé vend par ailleurs une partie de sa production sur des marchés. L'idée d'Alban, c'est d'inviter les consommateurs à devenir acteurs, à s'impliquer, à venir voir comment sont produits les fruits et légumes, et pourquoi pas à donner un coup de main. Une agriculture bio qui veut s'inscrire dans un tissu social.

Faire de belles carottes dans un sol caillouteux, ce n'est pas évident.

Au-delà de l'activité professionnelle, c'est un style de vie qu'a choisi Alban. C'est en 2014 qu'il a choisi de partir à la campagne avec des copains et d'acheter un corps de ferme. Depuis 6 ans, ils développent leurs activités agricoles et rénovent les bâtiments. Lui est maraîcher, mais il y a également deux paysans boulangers ou encore un artisan métallier qui fabrique des vélos sur mesure. Ils sont une dizaine en tout, et vivent en quelque sorte en communauté : c’est une coopérative d’habitants, de l’habitat groupé.

Alban Réveillé nous présente l'An 01, une coopérative d'habitant(e)s.