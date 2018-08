Le Blanc, France

" En l'état actuel, la maternité du Blanc ne peut pas rouvrir le 3 septembre" : ce sont les mots de Christophe Lugnot, chef de Cabinet adjoint de la directrice de l'Agence Régionale de Santé.

Dans un communiqué, l'ARS indique que pour "organiser les accouchements dans les meilleures conditions, il a été décidé de "maintenir pour les prochaines semaines, l'organisation mise en place en juillet et aout " Les femmes dont le terme est prévu en septembre et octobre vont être contactées et accompagnées comme ce fut le cas pour cellles qui ont accouché cet été. Les équipes des hopitaux du Blanc, Châteauroux, Poitiers et Chatellerault sont inviées à s'organiser en ce sens.

L'Agence Régionale de Santé précise par ailleurs qu'elle va mettre en place une mission d'expertise externe pluri-professionelle "afin de disposer d'un avis objectif sur les conditions à réunir pour une reprise des accouchements sur le site du Blanc"