La Ferté-Bernard, France

Il a violemment agressé une adolescente de 14 ans. Un jeune homme a été présenté à un magistrat ce jeudi, au Mans. Mercredi, en fin d'après-midi, cet adolescent de 17 ans suit une jeune fille, dans les rues de la Ferté-Bernard.

Muni de gants, il glisse un cutter sous la gorge de la victime et appuie fortement. Il lui intime l'ordre de lui donner son téléphone, mais la jeune fille crie. Il prend peur, et s'enfuit.

L'adolescente appelle alors la gendarmerie, et donne une description précise de son agresseur, qui est retrouvé non loin et interpellé. Chez lui, les forces de l'ordre découvrent les gants et le cutter ayant servi à l'agression.

La jeune fille de 14 ans souffre d'une plaie superficielle au cou, qui nécessite sept points de suture. Son agresseur a été déféré devant un magistrat pour extorsion.