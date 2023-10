La Ferté-St-Aubin : il y aura bien un procès dans l'affaire Loïc Louise

C'est désormais une certitude : il y aura bien un procès dans l'affaire Loïc Louise, plus de 10 ans après les faits. Loïc Louise, c'est ce jeune Réunionnais de 21 ans qui faisait ses études à Orléans, et qui était mort après avoir reçu une décharge de taser le 3 novembre 2013 à la Ferté-Saint-Aubin. La soirée, très arrosée, avait dégénéré et les gendarmes avaient été appelés pour une bagarre entre la victime et ses cousins. L'auteur du tir, qui a depuis quitté la gendarmerie, est renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Orléans pour homicide involontaire.

Une autopsie aux conclusions complexes

L'information judiciaire ouverte en août 2014 n'aura pas vraiment été un long fleuve tranquille, mobilisant successivement 4 juges d'instruction, et nécessitant plusieurs rapports et compléments d'expertises. L'auteur du tir de taser a d'abord été placé sous le statut de témoin assisté , avant finalement d'être mis en examen l'an passé. Une valse-hésitation liée aux conclusions complexes de l'autopsie : Loïc Louise est mort par étouffement (("étouffé par des régurgitations d'aliments retrouvés dans sa trachée et ses poumons"), et non pas suite à un arrêt cardiaque immédiat, et alors qu'il avait beaucoup bu (2 grammes 21 d'alcool dans le sang) et fumé du cannabis.

La décharge de taser n'a donc joué tout au plus qu'un rôle indirect. Toute la question est de savoir s'il y a eu une faute caractérisée dans l'emploi du pistolet à impulsion électrique, c'est la thèse que défend depuis le début Me Fabrice Saubert : "Il y a dans le dossier des éléments qui démontrent qu'il y a eu une violation manifeste d'une obligation de sécurité et de prudence, affirme l'avocat de la famille de Loïc Louise. Un tir de 17 secondes au lieu des 5 secondes réglementaires, suivi d'un second tir, et ensuite le gendarme a considéré que la victime s'était assoupie - c'est un autre militaire, ami de Loïc Louise, autorisé à s'approcher, qui a constaté qu'il n'y avait plus de pouls. Le cumul de tous ces éléments me fait penser qu'il y a là une faute grave."

La famille souhaite venir de La Réunion pour assister au procès

L'homme mis en cause, qui était âgé de 26 ans au moment des faits avec le grade de maréchal des logis au sein du PSIG (Peloton Spécialisé d'Intervention de la gendarmerie) d'Orléans, reste bien sûr présumé innocent. Selon nos informations, il sera défendu par un ténor du barreau parisien, Me Laurent-Franck Liénard, spécialisé dans les affaires impliquant les forces de l'ordre (il a notamment défendu les gendarmes poursuivis après l'interpellation mortelle d'Adama Traoré, en 2016 dans le Val d'Oise, pour lesquels la justice vient de rendre un non-lieu).

La date d'audiencement n'a pas encore été fixé, mais l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel datant du 18 septembre, le procès aura sans doute lieu en 2024. Les parents de Loïc Louise comptent bien faire les 10 000 kms qui séparent la Réunion et Orléans pour assister au procès - comme ils l'avaient déjà fait lors de l'annonce de l'ouverture de l'information judiciaire. "Je sais que pour la maman, la tenue de ce procès est une forme de soulagement, assure Me Fabrice Saubert, elle a envie de pouvoir regarder cette personne qui comparaîtra devant le tribunal correctionnel, et d'obtenir une vérité judiciaire, même 10 ans après les faits."