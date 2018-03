Grosse colère des forains installés jusqu'à dimanche aux Quinconces, au Mans : ils viennent d'apprendre dans une réunion avec la Ville que les prochaines éditions de la foire ne pourraient plus se tenir en centre-ville, pour raisons de sécurité.

C'est la conséquence des incidents qui ont émaillé la fête foraine de printemps au Mans depuis son ouverture début mars : les forains viennent de se voir annoncer par la mairie que les prochaines éditions devraient quitter le centre-ville. "Ils (la mairie, NDLR) nous disent qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer la sécurité", tonne Pascal Jardini, l'un des représentants des forains, "alors que dans les autres villes, c'est possible". Les forains annoncent qu'ils vont tenir une conférence de presse ce midi pour faire part de leur mécontentement.

Plusieurs incidents cette année

L'édition de ce printemps a été marquée par plusieurs incidents, impliquant notamment de jeunes Manceaux dans des tensions avec des forains. La Ville avait déjà laissé entendre que la question du maintien de la foire en centre-ville à l'avenir se posait sérieusement. Les manèges s'installent aux Quinconces deux fois par an, au printemps et à la Toussaint. La fête foraine avait du migrer vers la zone du Panorama, en périphérie, pendant les travaux du théâtre et du cinéma. Les exploitants des attractions assurent qu'ils avaient alors nettement vu baisser la fréquentation. La foire est revenue aux Quinconces depuis mars 2015.