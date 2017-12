La fin de l'épidémie de SIDA en 2030 ?

L'information, c'est la clef pour lutter contre l'épidémie de Sida qui a encore tué 1 million de personnes dans le monde en 2016. L'information pour mieux combattre cette maladie et espérer, comme les bénévoles de l'association AIDES, en voir la fin en Europe en 2030.

Combattre les idées fausses sur les modes de transmission, faire le point sur sa situation avec le dépistage et se protéger, ce sont les messages qu'ont martelés les bénévoles de l'association AIDES vendredi 1er décembre, place du 11 novembre à Nîmes, lors de la journée mondiale de lutte contre le Sida. Informer car le Sida tue encore : 1 million de personnes en 2016.

Et derrière la table offrant préservatifs et petits livres d'information, une camionnette. Une fourgonnette pour le dépistage, un dépistage réalisé en 15 minutes à partir d'une goutte de sang prélevé au bout d'un doigt. Un dépistage ultra-rapide et une information précise, pour que chacun sache à quoi s'en tenir.

reportage avec les bénévoles de AIDES, place du 11 novembre à Nîmes Copier

Sur les 150.000 personnes séropositives vivant en France, environ 25.000 l'ignorent, d'où l'importance du dépistage pour avoir le bon comportement, le comportement sans risque pour soi et pour les autres. Et les bénévoles de AIDES l'affirment, avec les traitements actuels et un comportement responsable, l'épidémie de Sida pourrait prendre fin en Europe en 2030.