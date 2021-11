VIDÉO - "La fin de la chasse, c'est la mort de certaines espèces", estime Jean-Pierre Pernaut

Invité de Ma France ce jeudi, l'ex présentateur star du JT et actuel directeur adjoint TF1-LCI Jean-Pierre Pernaut a défendu la chasse, une tradition sans laquelle certaines espèces n'auraient pas survécu selon lui.

Alors que le Parlement a définitivement adopté ce jeudi via un ultime vote du Sénat une proposition de loi contre la maltraitance animale, et que la chasse s'impose dans le débat politique à quelques mois de l'élection présidentielle, Wendy Bouchard recevait Hélène Thouy, candidate du Parti animaliste, et l'ex présentateur star du 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut, ce jeudi, dans Ma France, enregistrée en direct du 103e congrès des maires. L'occasion d'un échange courtois mais ferme.

"J'ai été élevé dans une famille de chasseurs, je n'ai jamais chassé mais j'ai été élevé au milieu des animaux, à côté d'une ferme. Dans mon jardin j'avais deux moutons, des poulets, des lapins, des canards et des pigeons. J'ai été élevé au milieu des animaux", a raconté Jean-Pierre Pernaut. "J'allais traire les vaches de mon voisin quand j'étais petit pour ramener du lait à la maison. Mon père était chasseur, on a toujours eu des chiens. D'ailleurs j'ai toujours des chiens et j'adore les animaux".

Je n'ai jamais vu un écolo la nuit dans les forêts

"Durant la chasse, j'ai partagé notamment des nuits entières avec mon frère dans des forêts pour aller leur apporter de l'eau quand il gèle l'hiver, pour aller leur apporter du sel. Je n'ai jamais vu un écolo la nuit dans les forêts. Donc, si on supprimait la chasse, qui irait soigner les animaux ? Il n'y aurait plus de perdrix en France, il n'y aurait plus de faisans, il n'y aurait plus de lapins depuis longtemps. En revanche, les sangliers proliférerait d'une manière extraordinaire", a-t-il défendu.

"Cela fait partie des traditions rurales"

"Je suis d'accord avec madame [Hélène Thouy], il faut défendre le bien-être animal, éviter de martyriser les animaux, les abandons d'animaux, c'est un truc horrible et vous avez raison de vous bagarrer là-dessus", a-t-il ajouté. "Je ne résume pas la ruralité à la chasse, mais cela fait partie des traditions et je défends ces traditions là".

"La fin de la chasse, c'est la mort de certaines espèces", a-t-il conclu. "C'est des coûts épouvantables. Alors il y a des chasses sur lesquelles on peut bien évidemment s'interroger, mais cela fait partie des traditions rurales et je pense que les traditions rurales, on ne peut pas les gommer d'un trait de plume comme ça. En revanche, il faut faire attention au bien-être animal, bien évidemment".