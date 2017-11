La fin du tunnel en février 2018 pour la RD9

Cette deux fois deux voies qui dessert notamment la gare TGV d'Aix en Provence sera mise en service dans la deuxième quinzaine de février, si le temps le permet !

Après 25 ans de batailles juridique la RD9 sort de terre. Sa mise en service est prévue pour la deuxième quinzaine de février 2018. "Aujourd'hui tout est prêt, si les conditions météo sont bonne on ouvre la route en février" confirme Jean-Pierre Bouvet, en charge des route au conseil départemental des Bouches du Rhône.

"Parfois on perd une heure" confie un chauffeur de taxi

Une vraie bonne nouvelle pour les 40 mille véhicules qui empruntent chaque jour cette route saturée de bouchons en raison des travaux. "Parfois on perd une heure entre Vitrolles et à Aix en Provence" grogne un chauffeur de Taxi.

"Je vais déménager"

Pour éviter les embouteillages, de nombreux automobilistes tentent de passer par le village de Cabriès, causant là encore de nombreux bouchons : "parfois je mets une demi heure pour descendre au village" peste un retraité qui habitent un lotissement près de la RD9. Une habitante confie qu'elle va déménager en raison des embouteillages.

"On est content que ça se termine"

Un soulagement aussi pour les riverains du chantier : "les explosions ont provoqué des fissures chez nous, on a eu de la poussière et du bruit pendant des mois, on est content que ça se termine".

Cette route entrera en service durant la deuxième quinzaine de février, elle sera limité à 110 kilomètres/heure, sauf sur une petite portion à hauteur de l'échangeur. L'association de défense du Site du Réaltor demande une vitesse limitée à 90 pour éviter la pollution et les nuisances sonores pour les riverains.