Longeville-lès-Saint-Avold, France

Deuxième round pour la finale de la Coupe de Moselle de football. Le 10 juin dernier, le match confrontant les équipes du FC Guénange et de l'AS Bettborn-Hellering avait du être stoppé net lors de la mi-temps. Les joueurs de l'AS Bettborn avaient refusé de rentrer sur le terrain suite à l'envoi de fumigènes et de pétards par les supporters guénangeois. Trois personnes avaient été blessées et emmenées à l'hôpital.

Un traumatisme

La finale du championnat est donc rejouée mercredi 22 août à 19h au stade de Longeville-lès-Saint-Avold. Mais l'épisode du 10 juin a laissé des traces. Notamment chez les supporters de Bettborn dont certains avaient été blessés. Ils étaient 180 le 10 juin. Pour cette seconde finale, ils ne seront que 80 selon le président du club Emmanuel Fichter : "c'était comme une guerre civile, il n'y a que le temps qui effacera ce traumatisme. Dans le bus du retour, on avait plein d'enfants en larmes. De facto, il y aura moins de personnes présentes."

Au FC Guénange, on ne fanfaronne pas non plus. Son président, Nicolas Reutenauer, l'affirme : "Nous avons dit aux personnes violentes qu'elles n'étaient pas des supporters de notre club et qu'elles ne le seraient jamais. On ne veut plus les voir." Mais les choses ne sont plus pareilles, rajoute-t-il : "On a perdu 5 joueurs qui ont voulu changer d'air, dont notre buteur qui était là depuis les belles années." Pour la plupart de ses joueurs, cette finale n'aura plus la même saveur.

Joueurs et supporters du FC Guénange en liesse. © Maxppp - PQRPHOTO/LRL

Pas d'animosité entre les deux clubs

Les deux hommes l'assurent : il n'y a pas d'animosité entre les clubs respectifs. Des mesures de sécurité strictes ont été prises. "Les forces publiques et la préfecture ont été alertées pour cette rencontre dite à risque", apaise Christophe Sollner, le président du district mosellan de football. "Pour nous, l'opération est cadrée, elle ne craint pas de problèmes particuliers. Nous sommes sereins", rassure-t-il.

Un dispositif avec la municipalité a été prévu, avec forces de l'ordre et renforts à l'appui.