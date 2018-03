Les pompiers sont intervenus ce mardi soir peu après 21H à La Flèche, pour prendre en charge 15 adultes victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Toutes ces personnes participaient à un cours de fitness, rue de la Magdeleine. 9 d'entre elles ont été hospitalisées au Pôle Santé Sarthe et Loir, au Bailleul.

Maux de tête, nausées, vomissements : des symptômes qui doivent alerter

Chaque année en France, plusieurs milliers de personnes sont victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO), gaz qui se dégage en cas de combustion incomplète, en particulier lors de l'usage d'appareils de chauffage défectueux ou mal entretenus, dans des locaux mal ventilés. Inodore, incolore et sans saveur, le CO se diffuse très vite et peut être mortel.