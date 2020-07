La Flèche : appel à témoin après la disparition inquiétante d'un cycliste

Les gendarmes lancent un appel à témoin, suite à la disparition inquiétante d’un homme originaire de la commune de Clermont-Créans. Ce Sarthois a quitté son domicile le mercredi 8 juillet "aux environs de 09h30" et, depuis, "n’a plus donné signe de vie", précisent les forces de l'ordre.

Un homme circulant sur un vélo gris

Stéphane Coutant, âgé de 48 ans est "susceptible d’être vêtu d’une veste de jogging de couleur bleue et d’un cuissard. Il mesure environ 1,79 mètres, cheveux bruns et barbe naissante. Il circule avec sa bicyclette de couleur grise et de marque Décathlon", indique la brigade de gendarmerie de La Flèche.

Si vous pensez avoir des informations permettant d'aider à retrouver ce Sarthois, il faut contacter la brigade de gendarmerie de La Flèche au 02 43 94 00 17 ou composer le 17.