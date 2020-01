La Flèche : elle crée une association pour les femmes victimes de violences conjugales

La Flèche, France

"J'ai subi des coups, des insultes. Il faisait tout pour me rabaisser". Pendant 16 ans, Lolita Salmon a vécu un vrai calvaire. " J'étais livrée à moi-même. J'avais peur de partir car j'avais peur de mourir tout simplement alors j'ai accepté des choses inacceptables". Peur aussi pour ses trois enfants, âgés aujourd'hui de 23, 20 et 15 ans. "Eux aussi doivent se reconstruire car ils ont vu et entendu des choses qu'ils n'auraient jamais du voir ou entendre". Le déclic, Lolita l'a eu il y a 4 ans. "J'ai eu un problème de santé. Je pensais que je ne m'en sortirai pas. Finalement, les résultats ont été positifs. Et c'est à ce moment là, quand je suis rentrée chez moi, que je me suis dit "çà suffit ! Je pars dans deux heures".

Lolita a réussi à s'en sortir elle-même. Mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes. " Certaines n'ont pas de travail et dépendent financièrement de leur mari ou de leur compagnon. Il y a celles qui n'ont pas de permis. Quand on a des enfants, ce n'est pas simple de déménager. Et puis encore faut-il avoir un point de chute. Toute le monde n'a pas de famille à proximité". C'est pour cela que Lolita a voulu créer l'association FILLES (Femmes Informations Liaisons La FlèchE). " Il n' y a pas d'association de ce type à La Flèche. Son objectif est de permettre aux victimes de s'exprimer mais aussi d'essayer de leur trouver un logement voire un travail, de les réinsérer avec leurs enfants. Jusqu'à présent, les victimes de violences conjugales s'adressaient à la mairie ou au centre social mais ce n'était pas toujours adapté. Avec cette association, je veux créer un groupe de paroles et aider ces femmes aussi dans les démarches administratives".

L'association, lancée fin novembre, démarre à peine mais déjà le téléphone de Lolita Salmon n'arrête pas de sonner. "C'est un truc de fou. je reçois des appels tous les jours. Des femmes victimes de violences conjugales mais aussi des bénévoles qui veulent me donner un coup de main". Lolita a même reçu un appel de Marseille, l'une des villes françaises où l'on relève le plus grand nombre d'affaires de violences conjugales. Une femme avait entendu parler de l'histoire de la Sarthoise. Elle lui a demandé conseil pour monter sa propre association dans le Midi.

Vous pouvez contacter Lolita Salmon au 06 86 59 93 99 ou par mail : salmonlolita72@gmail.com